Milan Como, pesante squalifica per la squadra di Fabregas: un giocatore chiave salterà la sfida di San Siro

Il Como arriva alla sfida con il Milan con il morale scosso e un’assenza pesantissima in attacco. Dopo l’entusiasmo per la semifinale di Coppa Italia, la squadra di Cesc Fabregas inciampa in casa contro la Fiorentina, sconfitta 1-2 in una gara tesa e segnata da decisioni arbitrali molto discusse.
I viola colpiscono con cinismo: Fagioli apre le marcature, poi Kean — obiettivo di mercato rossonero — raddoppia dal dischetto. Nella ripresa il Como prova a riaprirla grazie all’autogol di Parisi, ma la difesa toscana resiste fino alla fine, conquistando tre punti vitali in ottica salvezza.
Il finale incandescente lascia però strascichi pesanti in vista del recupero di mercoledì contro il Milan di Allegri. Oltre alle espulsioni di Vanoli e di un collaboratore di Fabregas, arriva la tegola più dura: Alvaro Morata viene espulso e salterà il ritorno a San Siro. Senza il suo riferimento offensivo, Fabregas dovrà reinventare l’attacco per provare a scardinare la retroguardia rossonera in una sfida che si preannuncia infuocata.