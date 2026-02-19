Milan Como, scintille tra Allegri e Fàbregas: cosa è accaduto davvero e i retroscena del loro rapporto

Milan Como, oltre il campo c’è di più: dentro il duello Allegri Fabregas e i retroscena della loro grande rivalità

Il pareggio tra Milan e Como non ha lasciato soltanto l’amaro in bocca, ma ha acceso una coda polemica esplosa nel tunnel di San Siro. Come riportato da Calciomercato.com, il post-partita è stato segnato da un acceso confronto verbale tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas, ulteriore conferma di un rapporto mai davvero sbocciato tra i due allenatori.

Milan–Como, scintille tra Allegri e Fàbregas: cosa è successo nel tunnel

La tensione accumulata durante i 90 minuti è esplosa in due momenti distinti:

Il rosso all’80’ La miccia si è accesa in campo, quando Allegri è stato espulso dall’arbitro Mariani dopo una reazione furiosa a una presunta scorrettezza di Fàbregas — un tocco sospetto su Saelemaekers che ha fatto infuriare il tecnico rossonero.

La miccia si è accesa in campo, quando Allegri è stato espulso dall’arbitro Mariani dopo una reazione furiosa a una presunta scorrettezza di Fàbregas — un tocco sospetto su Saelemaekers che ha fatto infuriare il tecnico rossonero. La lite nel sottopassaggio Il secondo atto si è consumato nel tunnel, proprio mentre Fàbregas stava lasciando la zona interviste. Tra insulti e parole grosse, Allegri avrebbe lanciato una stoccata pesantissima: «Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri». Un affondo diretto alla giovane carriera dello spagnolo, messo a confronto con l’esperienza pluridecennale del livornese.

Le radici della tensione: il tema del “risultatismo”

Lo scontro non nasce dal nulla. Le frizioni risalgono alla gara d’andata, vinta 3-1 dal Milan ma criticata da Fàbregas per il divario nel numero di passaggi (700 contro 200). Il catalano aveva punzecchiato Allegri sul suo approccio pragmatico, sostenendo che «chi ama il calcio sa che otto volte su dieci quella partita la vince il Como». Parole che il tecnico rossonero non ha mai digerito e che, evidentemente, hanno continuato a bruciare fino all’esplosione di ieri sera.