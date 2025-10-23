Milan Como a Perth, il progetto vacilla: crescono i dubbi sulla trasferta australiana! Tutti gli aggiornamenti

Milan Como, il sogno australiano si allontana: la partita di Perth verso lo stop. Tutte le ultimissime notizie

Il progetto ambizioso della Serie A di portare in Australia, a Perth, la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como sta incontrando ostacoli sempre più rilevanti. L’idea di disputare una gara ufficiale del campionato italiano a migliaia di chilometri da San Siro, sostenuta con forza dalla Lega e dai rossoneri su impulso del direttore sportivo Igli Tare, rischia infatti di naufragare.

A lanciare l’allarme è The Guardian, che parla di una situazione in rapido deterioramento e di crescenti dubbi sulla fattibilità dell’evento. Il precedente della Liga, che ha visto sfumare definitivamente il progetto di giocare Barcellona-Villarreal a Miami, pesa come un macigno. Inizialmente la UEFA aveva concesso un via libera straordinario, segnale di apertura verso nuove frontiere per il calcio europeo. Ma, secondo il quotidiano britannico, all’interno della stessa organizzazione stanno emergendo posizioni contrarie che riducono drasticamente le possibilità di successo.

Il nodo principale riguarda le autorizzazioni mancanti: per disputare la partita a Perth servono ancora gli ok definitivi di tre organismi chiave — AFC (Confederazione Asiatica), Lega australiana e FIFA. Proprio l’AFC appare decisiva, ma sarebbe sottoposta a forti pressioni per non concedere l’autorizzazione, nel timore di creare un precedente capace di destabilizzare calendari e competizioni locali.

Per il Milan, interessato a rafforzare la propria presenza nei mercati asiatici e australiani, e per l’intera Serie A, un eventuale stop rappresenterebbe un duro colpo alle strategie di espansione internazionale. L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a un clima di incertezza, con il progetto che oggi sembra sempre più vicino al fallimento.