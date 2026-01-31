Milan Como, ufficiale la data del recupero: niente Australia, si gioca a San Siro! Ecco quando: il programma e il calendario aggiornato

Il rebus logistico è stato finalmente sciolto: il recupero della 24ª giornata di Serie A Enilive tra Milan e Como ha ora una collocazione ufficiale. La Lega Calcio ha comunicato che la sfida, originariamente programmata per una suggestiva quanto complessa trasferta a Perth, in Australia, si disputerà regolarmente tra le mura amiche di San Siro. Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 20:45.

Sarà una serata infrasettimanale fondamentale per gli equilibri dell’alta classifica. Da una parte ci saranno i Rossoneri guidati da Massimiliano Allegri: il tecnico livornese ha assoluto bisogno dei tre punti per mantenere la scia dell’Inter capolista, tenendo vive le speranze Scudetto e blindando al contempo la zona Champions. Dall’altra parte del campo, però, arriverà un avversario tutt’altro che morbido: i Lariani, plasmati dal gioco propositivo dell’allenatore spagnolo Cesc Fàbregas, sono la vera rivelazione del torneo e sognano un piazzamento europeo di prestigio, insidiando proprio le posizioni occupate dalle big. Il Meazza è pronto ad accendere le luci per un derby lombardo che promette scintille.

