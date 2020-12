Milan, contro il Sassuolo tanti giovani: le scelte di Pioli

Kalulu, Roback e Colombo: contro il Sassuolo Pioli impiega i giovanissimi rossoneri. Ecco l’età dei ragazzi del Milan

Domani pomeriggio, in occasione di Sassuolo-Milan, Pioli schiererà ancora Kalulu titolare. Il giovane difensore non ha ancora vent’anni e potrà disputare la seconda partita tra gli undici iniziali. L’assenza di Ante Rebic potrebbe dare una possibilità anche a Roback, pupillo di Ibra con qualche breve apparenza in estate.

In panchina le alternative per l’attacco saranno Colombo e Daniel Maldini, mentre in campo ci saranno un classe 2000 come Tonali e un ’99 come Leao.