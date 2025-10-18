Milan, contro la Fiorentina Allegri pensa ad una nuova idea offensiva - Calcio News 24

Milan, idea Loftus dietro Leao per la sfida con la Fiorentina: Allegri studia nuove soluzioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista della prossima sfida tra Milan e Fiorentina, Massimiliano Allegri starebbe valutando un’inedita soluzione tattica per dare maggiore imprevedibilità al reparto offensivo. L’allenatore rossonero, alla guida del nuovo corso del Milan, starebbe infatti pensando di schierare Ruben Loftus-Cheek in una posizione più avanzata, alle spalle di Rafael Leao.

Una mossa che, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta nel gioco del Milan, sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra qualità tecnica e solidità. Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea nella scorsa sessione di mercato, ha già dimostrato di essere un centrocampista completo, capace di abbinare fisicità, inserimenti e visione di gioco. Utilizzarlo come trequartista puro, in appoggio diretto a Leao, potrebbe valorizzare le sue doti offensive e aumentare il peso del Milan negli ultimi 30 metri.

Contro la Fiorentina di Pioli, vecchia conoscenza dell’ambiente rossonero, il Milan avrà bisogno di lucidità e fantasia, soprattutto considerando le assenze che potrebbero pesare a centrocampo. Allegri sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite, e l’idea di avanzare Loftus-Cheek è frutto di un lavoro tattico che guarda non solo alla singola partita, ma anche al futuro del progetto Milan.

Leao, perno offensivo del Milan, è pronto a ritrovare la sua migliore condizione dopo alcune prestazioni altalenanti. Avere alle spalle un giocatore come Loftus-Cheek, capace di dialogare nello stretto e di attaccare gli spazi, potrebbe creare nuovi sbocchi offensivi e liberare maggiormente il talento portoghese.

L’esperimento potrebbe essere testato già nei prossimi allenamenti a Milanello, dove Allegri sta cercando di imprimere la sua filosofia al nuovo Milan, una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa. I tifosi rossoneri attendono segnali di crescita, e scelte coraggiose come questa potrebbero rappresentare il primo passo verso un Milan più moderno, dinamico e competitivo.

