Milan, crescono le quotazioni per riscattare Brahim Diaz. Le ultime

Brahim Diaz potrebbe anche venire riscattato dal Milan al termine di questa stagione: ecco la rivelazione di AS sul centrocampista rossonero

Secondo quanto riportato da AS, il talento spagnolo del Milan – in prestito dal Real Madrid – Brahim Diaz potrebbe anche venire riscattato dal club rossonero al termine della stagione.

Il classe ’99 è arrivato al Milan con la formula del prestito seccoma le due società, riporta AS, avrebbero riallacciato i rapporti per decidere quale sarà il destino del giocatore che avrà questi ultimi decisivi mesi della stagione per meritarsi la conferma a Milano.

