Milan, Dalot: «L’amicizia con Leao mi ha aiutato. Pioli fantastico»

Diogo Dalot ha parlato della sua prima parte di stagione con la maglia del Milan

Diogo Dalot, terzino del Milan arrivato dal Manchester United, ha rilasciato un’intervista a SportWeek dove ha parlato della sua prima parte di stagione con la maglia rossonera.

L’ETÀ CONTA – «Penso di sì. Noi giovani siamo più disponibili al confronto col

nuovo. Il fatto di conoscere da anni Leao e di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell’aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono come una cosa sola. Questo ha accelerato il mio ambientamento».

SU PIOLI – «La sua capacità di comunicare con i giocatori, facendo sentire utile e speciale ciascuno, sia che giochi tutte le partite, sia che scenda in campo una volta al mese. Come tecnico sta facendo un lavoro fantastico. La classifica di Serie A parla per lui».

SULLO SCUDETTO – «È normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere l’equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo».