Milan, Damiani: «Farioli sarebbe un'ottima scelta. Su De Zerbi...»

Oscar Damiani ha parlato del possibile successore di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ecco i suoi nomi

Stefano Pioli sembra sempre più lontano dalla panchina del Milan in vista della prossima stagione. Oscar Damiani, agente di mercato, è intervenuto a TMW per parlare dei possibli sostituti.

FARIOLI AL MILAN? – «Ho visto tante volte giocare il Nizza. Farioli sarebbe una bella scelta. Pioli ha comunque fatto bene».

DE ZERBI AL NAPOLI? – «A me piace De Zerbi. Ma c’è un ostacolo. Bisognerebbe vedere se ha voglia di andare via in Inghilterra».

SU THIAGO MOTTA – «Ho molta stima di lui come uomo e come allenatore. Chi lo prende fa un grande affare».