Milan, De Winter suona la carica: «L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto»

Published

4 ore ago

on

By

de winter

Milan, De Winter non ha dubbi: «L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto». Le sue parole

Intervistato da Sport Mediaset, Koni De Winter ha commentato così il suo momento personale e la situazione del Milan:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COSA E’ CAMBIATO NEGLI ULTIMI MESI – «Non è cambiato niente. A volte va come vuoi, a volte no. Per me non è cambiato niente».

ALLEGRI – «È una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché come dici tu mi ha fatto esordire. Adesso ce l’ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me».

COME UN FIGLIO PER ALLEGRI – «Questo non lo so, devi chiedere a lui, però per me è uno che è molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno arrabbiato mentre l’altro è triste. È sempre molto equilibrato. È bello perché sai cosa aspettarti da lui».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi».

SCUDETTO – «Io ci credo».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI DE WINTER SU MILANNEWS24

