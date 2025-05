Milan, le dichiarazioni di Gullit sulla stagione: «La squadra non è male, spero risalgano. Tra Psg e Inter in finale dico…»

Al Margine dell’evento d ibeneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, a sostegno della Ricerca sulla SLA e la prevenzione del cancro, l‘ex leggenda rossonera Ruud Gullit ha parlato della stagione del Milan e non solo.

DICHIARAZIONI – «Io non seguo molto, non vedo tante partite, seguo la Champions o l’Olanda, però è un peccato che il Milan sia scivolato spero che trovano un modo per tornare. Quando vedi la squadra non è male, non so cosa sia successo. Reijnders? Sono contento per lui (per l’interesse del Manchester City), 3-4 anni fa giocava con mio figlio, era arabbiato, credeva che doveva giocare con la squadra. Slot era l’allenatore e non pensava che potesse aiutare la squadra, magari c’erano altri giocatori che potevano fare le stesse cose. Sono contento che nonostante questo sia diventato un campione, sarà una grande perdita quando andrà via. Poi su Psg Inter».