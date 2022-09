Milan, Dida elogia Maignan: «È il mio erede, può crescere ancora e vincere tanto»

L’ex portiere del Milan Dida ha elogiato l’estremo difensore rossonero Maignan

Nelson Dida, storico ex numero 1 del Milan e ora preparatore dei portieri in rossonero, in una intervista a Tuttosport ha parlato di Mike Maignan.

MAIGNAN NUOVO DIDA – «Sicuramente sì, ha tutte le qualità per difendere questa maglia con il cuore come ho fatto io e vincere. L’anno scorso ha già vinto il suo primo campionato ma sono sicuro che possa crescere ancora e vincere tanto proprio come è successo a me».

DOVE MIGLIORARE – «Il primo anno, all’inizio ha fatto un po’ di fatica a capire il calcio italiano. Ci ha messo un po’ ad adattarsi. Ora però con un anno in più di esperienza, conoscendo gli avversari, conoscendo i giocatori credo possa avere ancora più fiducia nei suoi mezzi».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24