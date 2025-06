Milan, blitz a Londra per la difesa: i rossoneri cercano in casa Arsenal, piacciono Kiwior e Zinchenko

Il Milan cerca dei rinforzi per la difesa: blitz della dirigenza a Londra per parlare con l’Arsenal, dove piacciono Kiwior e Zinchenko

Il Milan ha avviato un blitz a Londra per discutere con l’Arsenal di due difensori che potrebbero rinforzare la retroguardia rossonera: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior. Entrambi duttili e con esperienza internazionale, rappresentano profili che rispecchiano le esigenze della nuova gestione targata Allegri, da sempre attenta alla solidità difensiva. Il focus, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è sulla difesa: negli ultimi tre campionati il Milan ha sempre subito oltre 40 reti, dato inaccettabile per un tecnico che in carriera non ha mai incassato più di 39 gol in una stagione completa. Zinchenko, laterale sinistro con qualità tecniche da ex trequartista, è una possibile soluzione se dovesse partire Theo Hernandez, già promesso sposo dell’Atletico Madrid. Il suo contratto in scadenza nel 2026 e lo scarso impiego recente all’Arsenal potrebbero renderlo un’opportunità low cost (sotto i 15 milioni), anche se il nodo resta l’ingaggio elevato.

Parallelamente, i rossoneri guardano anche al centro della difesa, soprattutto in vista di una possibile partenza di uno tra Thiaw (cercato dal Leverkusen) e Tomori (appetito in Premier). Kiwior, mancino, adattabile anche in mediana o da terzino sinistro, è molto apprezzato per la sua intelligenza tattica e i numeri difensivi – è stato il migliore per intercetti nelle qualificazioni UEFA a Qatar 2026. Non mancano però le alternative: il giovane Comuzzo della Fiorentina, Leoni del Parma, Gila della Lazio, Djimsiti dell’Atalanta e Sule del Borussia Dortmund. In parallelo, Allegri apprezza profili italiani come Cambiaso o Udogie per la fascia, ma i costi sono elevati. Il Milan, dunque, si muove su più fronti, cercando rinforzi giovani, affidabili e con margini di crescita, per restituire solidità a un reparto difensivo che dovrà essere il fondamento della nuova era.