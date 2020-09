Milan: domani mattina Sandro Tonali effettuerà le visite mediche. Riuscirà ad essere inserito in lista UEFA

Finalmente ci siamo. Domani Sandro Tonali effettuerà domani mattina le visite mediche a Milano e diventerà un nuovo giocatore rossonero.

Firmerà un contratto quinquennale. Il tutto si svolgerà in tempo per inserirlo nella lista Uefa. Difficilmente però l’ormai ex centrocampista del Brescia scenderà in campo nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock.