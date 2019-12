Milan, domani una maglia speciale per i 120 anni della società – FOTO

Milan, in occasione della sfida contro il Sassuolo di domani a San Siro ecco una maglia speciale per i 120 anni della società

Milan, 120 candeline da spegnere. E una maglia inedita da indossare. Tra le tante iniziative per i festeggiamenti del compleanno del club rossonero, infatti, c’è anche quella di una casacca speciale proprio all’evento.

A svelarla in anteprima nelle scorse settimane ci ha pensato lo sponsor tecnico Puma, con Suso in qualità di modello. La maglia farà il suo esordio in occasione di Milan-Sassuolo di domani, a 24 ore dal compleanno ufficiale. E sarà prodotta solo in 1899 unità.