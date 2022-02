Milan, Donadoni: «Che crescita Tonali e Leao. Scudetto? Squadra attrezzata»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex rossonero Donadoni ha parlato delle possibilità scudetto del Milan di Pioli

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità scudetto della squadra rossonera.

ASPETTATIVE – «Non direi che il Milan va oltre le aspettative: è una squadra attrezzata, era già stata prima in classifica, ha subito un percorso di difficoltà. E ora è di nuovo al comando. Ho sempre pensato fosse competitiva per battersi fino alla fine, ha grandi chance scudetto».

SCUDETTO – «Probabilmente non è la squadra più forte, non è l’organico più completo, però ormai da anni dimostra grande continuità. E non rivedo in altri la stessa organizzazione, la stessa solidità: sono aspetti determinanti. Pioli ha grandi meriti ma dietro c’è il lavoro di tutti. Non avere impegni europei può essere un vantaggio, ma da qui in avanti contano testa e carattere: il Milan ce l’ha».

TONALI – «La crescita di Tonali è stata esponenziale. Ora è capace di esprimersi con il Milan allo stesso livello di quando era in categorie inferiori. E’ indice di capacità, valore, carattere e ovviamente qualità. Se la competitività aumenta e mantieni alto il rendimento significa che sei un giocatore di spessore».

LEAO – «Cresciuto anche lui. Ha qualità sopra la media ma solo il tempo ci dirà la sua reale dimensione. Il prossimo passo è la continuità unita alla consapevolezza di essere un grande giocatore. Uno step fondamentale non sono per i giudizi personali ma per tutta la squadra: succederà quando i compagni si affideranno a lui per risolvere le situazioni più complesse. Allora sarà leader: non lo si è per definizione, ma quando te lo riconoscono gli altri».

