Milan, Donnarumma e Calhanoglu: il punto sui rinnovi

Il punto sui rinnovi del Milan: sempre più ottimismo per quanto riguarda Donnarumma. Cala la fiducia invece per Calhanoglu

Sono settimane calde, caldissime in casa Milan. I rinnovi contrattuali di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza il prossimo giugno, sono due questioni di assoluta priorità nella lista dei to do del club di via Aldo Rossi. Per evitare sgradevoli scenari nel mercato di gennaio, quando potenzialmente i due giocatori potrebbero accordarsi già con una nuova squadra, il Diavolo deve accelerare le tappe.

