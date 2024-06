Milan, Duka parla dell’obiettivo: «Broja? Ora come ora vi posso dire QUESTO. Vi do il mio pronostico per gli Europei»

Il numero uno del calcio albanese Armand Duka ha parlato così della possibilità di vedere Broja con la maglia del Milan

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, è intervenuto a TvPlay per parlare dell’Albania agli Europei e di Broja al Milan come idea di mercato.

PAROLE – «Sto sponsorizzando Broja al Milan? Se arriva in Serie A sarei contento ma adesso nel ritiro nessuno pensa al mercato».

L’ALBANIA BATTERA’ L’ITALIA 1-0 – «Un pronostico per Italia-Albania? Vinciamo noi per 1-0. Per me sarebbe bello se l’Italia dovesse vincere l’Europeo con noi almeno agli ottavi. Il futuro di Sylvinho? Dopo l’Europeo rimarrà sicuramente con noi».