Milan, Pioli può sorridere: finita l’emergenza in difesa

Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda la difesa: rientrano gli ultimi infortunati e contro la Lazio Pioli può contare su tutti

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan è finalmente terminata l’emergenze infortuni per quanto riguarda il reparto difensivo.

Per la sfida di domani contro la Lazio all’Olimpico Pioli avrà a disposizione anche Fikayo Tomori recuperando così tutti i centrali presenti in rosa: da qui a fine stagione, a parte l’esubero Caldara, il tecnico farà ruotare i vari Gabbia, Kalulu, Thiaw, Kjaer e lo stesso centrale inglese.

