Milan, Emis Killa attacca: «Boban? Faccia di m…a»

Attraverso il proprio account su Twitter, Emis Killa ha risposto alla critica di Boban secondo cui il suo inno è una caduta di stile del Milan

Nella serata di ieri Emis Killa ha risposto ad alcune domande dei suoi fan. Tra queste un ragazzo ha chiesto al rapper di esprimere un pensiero sulle parole di Boban secondo cui il testo del nuovo inno rossonero è una caduta di stile del Milan. Queste le parole di Emis Killa:

«Che me la suca sta faccia di m…a. Per essere chiari, io il fascino dei calciatori non l’ho mai subito. Che ti sia pinco pallino o Cristiano Ronaldo, se mi rompi il cazzo gratuitamente sei nulla. Non me ne fotte un cazzo di quanti gol hai in carriera. Figuriamoci di voi invasati sui social. Buone cose a voi!»