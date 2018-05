Milan fuori dalle Coppe. La Gazzetta: «Filtra pessimismo»

Filtra pessimismo in casa Milan per la decisione in arrivo dalla Uefa. Il club rossonero rischia seriamente l’esclusione dalle competizioni europee

Il Milan escluso dalle coppe europee? Uno scenario che sembrava assolutamente dalla realtà fino a pochi giorni fa rischia di trasformarsi in una cruda e amara realtà. Secondo La Gazzetta dello Sport, filtra pessimismo sulla sentenza Uefa per il club rossonero. La Uefa ha detto no ai rossoneri per il voluntary agreement e il club di Yonghong Li sarà giudicato dalla camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club. La strategia difensiva della società rossonera prevede la ‘divisione’ tra il club e il patron Yongohong Li, scaricando di fatto il numero uno cinese, come fatto ieri da Fassone in conferenza, ma la tattica milanista potrebbe non funzionare.

Il Milan intende dimostrare che, contrariamente a quello che succede per il suo presidente, ha conti trasparenti e di facile accesso ma sarà difficile convincere la Uefa e integrare in poco tempo la scheda personale e patrimoniale di Yonghong Li. Secondo i rossoneri, la Camera giudicante dovrebbe valutare i conti del club e non quelli del suo padrone, proprio come è accaduto con PSG e Inter quando sono stati portati davanti alla commissione mentre per la Uefa, Yongonhg Li e il Milan sono due facce della stessa medaglia. Il nuovo dossier verrà inviato all’inizio della prossima settimana, poi l’audizione e il verdetto. Il ricorso al Tas dipenderà dal fatto che la sentenza sia appellabile o meno. L’eventuale danno d’immagine sarà valutato in sede civile. Filtra pessimismo: il Milan rischia seriamente di essere escluso dalle coppe europee!