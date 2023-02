Milan femminile, Piemonte: «C’è voglia di riscatto contro la Juve»

Le parole di Martina Piemonte dopo il derby perso dal Milan femminile: «Perdere un derby fa male, soprattutto da milanista»

Martina Piemonte ha rilasciato un’intervista a Milan Tv in vista delle sfida delle rossonere contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

DERBY – «Perdere un derby fa male, soprattutto da milanista, nel momento in cui anche l’andata non è andata bene, c’era voglia di riscatto, purtroppo non siamo riuscite a portare a casa i tre punti, questo ci ha fatto male, visto come avevamo preparato la settimana. C’è voglia di riscatto, di rimetterci in gioco perchè il campionato è lungo, stiamo preparando la Juventus nel migliore dei modi»

JUVENTUS – «È una grandissima squadra, all’andata abbiamo vinto ma sicuramente non sarà la stessa partita, si è ripresa molto bene, l’ultima partita hanno vinto 5-0 contro la Sampdoria. Ci aspetta una partita molto difficile in casa loro ma noi la prepareremo al meglio per portarci a casa questi 3 punti che ci sono mancati al derby»

CAMPIONATO LUNGO – «Ancora non è finito, non abbiamo fatto del nostro meglio fino ad ora ma si dice fino a che l’arbitro non fischia non è finita, lo stesso vale per il campionato, dobbiamo crederci e vincerle tutte anche perché siamo il Milan e non ce lo dimenticheremo mai»

OBIETTIVI – «Scudetto e zona Champions sono stati sempre gli obiettivi del Milan, gioando qui questi sono gli obiettivi principali e noi fino all’ultimo lotteremo per raggiungere i primi posti. Coppa Italia? Abbiamo vinto l’andata ora ci aspetta il ritorno. Io sono una che pensa partita dopo partita, ora c’è la Juve poi la Fiorentina, sicuramente è uno degli obiettivi più importante, ma per come la vedo io e anche le mie compagne pensiamo una partita alla volta perchè solo così senza accorgertene arrivi alla fine»

GIOCARE AL MILAN – «Non sono mai soddisfatta, ho avuto la fortuna di arrivare qui al Milan, alla Fiorentina giocavo poco, per me è stata una fortuna, io sto approfittando di questa fortuna, quando scendo in campo voglio dare sempre il massimo. Non sono mai soddisfatta, sono nata così, anche quando le cose vanno bene voglio di più, questo è quello che posso dare per una maglia come questa. A me è sempre piaciuto il Milan come squadra, i tifosi, la storia e credo che quello che sto facendo sia il minimo, posso solo fare meglio».

