Milan Feyenoord, espulso Theo Hernandez: l’esterno salterà per squalifica l’andata dell’eventuale ottavo di finale

Durante il ritorno del play-off di Champions Theo Hernandez è stato espulso: l’esterno salterà l’andata dell’eventuale ottavo di finale.

Allo Stadio San Siro sta andando in scena la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra il Milan di Conceicao e il Feyenoord. I rossoneri sono andati subito in vantaggio grazie al gol dopo solo un minuto di Gimenez ma, al minuto numero 51, il difensore e capitano dei rossoneri è stato espulso per somma di ammonizioni a causa di una simulazione in area.

Tuttavia, Theo Hernandez, al minuto 42 aveva rimediato da diffidato già un’ammonizione e, dunque, avrebbe comunque saltato l’eventuale andata degli ottavi di finale. Pessima notizia per l’allenatore portoghese e per i tifosi rossoneri, con la squadra che sta affrontando gli olandesi in dieci uomini.