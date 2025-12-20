Milan News
Milan, fiducia a Nkunku ma con riserva: serve un cambio di passo! Spunta un clamoroso scenario sul mercato
Milan, fiducia a Nkunku ma non senza dubbi: serve una svolta. E intanto prende forma uno scenario di mercato sorprendente
Mentre il mercato invernale entra nel vivo con l’operazione Füllkrug, in casa Milan l’attenzione si sposta su Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate per circa 42 milioni, sta attraversando un periodo di evidente appannamento. Una situazione che ha spinto l’esperto di mercato Andrea Ramazzotti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, a fare il punto sul suo momento.
Calciomercato Milan, fiducia in Nkunku ma con qualche dubbio
La posizione ufficiale del club resta chiara: l’investimento va tutelato.
- Nessun allarme immediato: il Milan ribadisce che il futuro di Nkunku non è in discussione e che la fiducia nelle sue qualità rimane intatta.
- Ma serve una svolta: Ramazzotti evidenzia però che, senza un cambio di passo entro il 31 gennaio, la dirigenza potrebbe essere costretta a “nuove riflessioni”. Con un ingaggio da 5 milioni, il francese non può permettersi di restare ai margini senza incidere.
L’effetto Füllkrug
L’arrivo del centravanti tedesco non è direttamente collegato al destino di Nkunku, ma potrebbe rappresentare un aiuto prezioso dal punto di vista tattico.
- Più libertà tra le linee: con un riferimento fisso come Füllkrug a presidiare l’area, Nkunku potrebbe tornare a muoversi nel suo habitat naturale, da seconda punta o trequartista, sfruttando le sponde e gli spazi creati dal “Panzer”.
- Mese decisivo: gennaio sarà la sua ultima chiamata. Senza gol o segnali convincenti, l’ipotesi di una cessione – magari verso l’Arabia o con un ritorno in Premier League – potrebbe diventare più di una semplice suggestione.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...