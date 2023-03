Milan, Fiorentina e poi Tottenham per giocarsi una stagione

Il Milan giocherà due partite importanti in questa settimana per giocarsi la Champions League: Fiorentina e Tottenham

Contro la viola per rientrare tra le prime quattro e restare agganciata alla corsa delle squadre alle spalle del Napoli. Con gli Spurs, invece, per restarci e continuare a giocarla in questa stagione. Due partite dove Pioli e i rossoneri si giocano tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.