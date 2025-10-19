 Milan Fiorentina 0-0 LIVE: segui la diretta del match di 'San Siro'
Serie A

Milan Fiorentina 0-0 LIVE: fine primo tempo

52 minuti ago

Milan Fiorentina, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20.45 allo Stadio San Siro! Segui il LIVE qui

Il campionato di Serie A 2025/26 chiude la domenica di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio San Siro va in scena il big match tra Milan e Fiorentina, valido per la 7ª giornata.

La squadra di Massimiliano Allegri, terza con 13 punti, arriva all’appuntamento con la possibilità di portarsi in testa da sola. Dall’altra parte i viola guidati da Stefano Pioli, devono assolutamente uscire dal momento difficile.

Segui con noi la cronaca testuale live di questa supersfida che promette spettacolo.

SEGUI IL LIVE DI MILAN FIORENTINA SU MILANNEWS24

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

