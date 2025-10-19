Milan Fiorentina 0-0 LIVE: segui la diretta del match di 'San Siro'

Serie A
Milan Fiorentina 0-0 LIVE: fine primo tempo
Milan Fiorentina, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20.45 allo Stadio San Siro! Segui il LIVE qui
Il campionato di Serie A 2025/26 chiude la domenica di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio San Siro va in scena il big match tra Milan e Fiorentina, valido per la 7ª giornata.
La squadra di Massimiliano Allegri, terza con 13 punti, arriva all’appuntamento con la possibilità di portarsi in testa da sola. Dall’altra parte i viola guidati da Stefano Pioli, devono assolutamente uscire dal momento difficile.
Segui con noi la cronaca testuale live di questa supersfida che promette spettacolo.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.
