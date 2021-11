Milan, Florenzi: «Leao può diventare un fenomeno. Ibra lo è già»

Alessandro Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Skrill. Le parole dell’esterno destro del Milan

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione a Skrill. Dopo aver parlato del suo approdo al Milan, questa volta il terzino rossonero si è concentrato sui suoi compagni, sia attuali che del passato. Le sue parole.

CHI PUÒ DIVENTARE UNA STELLA AL MILAN – «Se devo dire un nome, per età, crescità potenziale, caratteristiche e fisico dico Rafael Leao. Ha tutto ciò che serve per diventare un super calciatore.»

SU IBRAHIMOVIC – «È un fenomeno, un calciatore fantastico. Quello che ha fatto e che sta facendo nel calcio è incredibile. Allenarsi con lui ti fa capire come faccia ad essere continuamente al top anche a quarant’anni. È sicuramente tra i giocatori migliori al mondo, sia per quello che ha vinto e sia per la sua leadership, il carisma e la mentalità vincente che porta alla squadra. Dà sempre il 100%, anche in allenamento, e ti spinge a fare lo stesso ogni giorno.»

