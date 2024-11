Milan, Fonseca: «Oggi giocato con grande qualità, in Italia è più difficile»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Tutti i dettagli

Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo Real Madrid-Milan di Champions League.

PRESTAZIONE – «Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto coraggio di arrivare qui, non avere paura di niente e fare il nostro gioco. Abbiamo preparato la partita per avere la palla, abbiamo fatto cose importanti nel primo tempo e sofferto insieme nel secondo. Vittoria meriata, giocato con grande qualità».

CALCIO ITALIANO – «Io non sono d’accordo quando si parla così del calcio italiano, ma penso che anche noi possiamo essere squadra in Europa con più iniziativa e dominanza. Sono le caratteristiche della squadra. Abbiamo fatto posizionalmente delle grandi cose, la squadra ha la pazienza di avere la palla e cercare il momento giusto per attaccare. Dobbiamo continuare a crescere, possiamo farlo».

I CAMBI – «Abraham ha certe caratteristiche, Alvaro riesce a fare la connessione del gioco. Abbiamo iniziato a non avere tanto la palla, sono giocatori con caratteristiche diverse. Abraham non è un giocatore che serve la palla, gioca più avanti. Alvaro era tanto stanco e avevamo bisogno di cambiare. Abraham aiuta la squadra, ma sono con caratteristiche diverse che cambiano il nostro gioco. C’era anche più pressione del Real, non possiamo dimenticare che ha cambiato tanti risultati negli ultimi minuti, per esempio contro Dortmund e City. Magari nella testa dei giocatori entrano queste immagini del Real. Abbiamo perso la qualità in uscita, ma penso che i giocatori hanno cercato di continuare con questo risultato».

DIFFERENZE CON LA SERIE A – «Devo capire il contesto. Queste sono partite dove noi abbiamo più spazio, non come in Italia. Molto non capiscono quanto sia difficile, il Monza marca a uomo come poi il Cagliari, il Bayer Leverkusen ha perso un’unica partita con l’Atalanta. Le partite in Italia sono più difficili, ovviamente oggi abbiamo giocato con la meglio squadra del mondo ma sono partite diverse e in Italia è veramente difficile».