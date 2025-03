Milan, Furlani pensa a quel nome per la panchina: ecco cosa può farlo arrivare in rossonero

Il CEO Giorgio Furlani continua a pensare a Fabregas per la panchina rossonera: ecco cosa potrebbe favorire l’arrivo dello spagnolo

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, in caso di separazione da Sergio Conceicao in estate, il Milan e il CEO Furlani avrebbero messo gli occhi sul tecnico del Como Cesc Fabregas per il ruolo di allenatore per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta il quotidiano, i rossoneri avrebbero già i profili ideali per il gioco del tecnico spagnolo come Maignan e Fofana ma anche Thiaw a Gimenez. Vedremo cosa succederà e se il Como lascerà partire Fabregas.