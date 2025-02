Milan Futuro, ufficiale l’esonero di Bonera: il comunicato e la scelta su Tassotti

Il comunicato ufficiale del Milan Futuro sull’esonero di Daniele Bonera dal ruolo di allenatore della seconda squadra rossonera

Il Milan Futuro ha ufficializzato l’esonero di Daniele Bonera dal ruolo di allenatore dopo le difficoltà in Serie C.

COMUNICATO MILAN FUTURO – «AC Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del Club e dello staff di Milan Futuro».