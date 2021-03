Milan, futuro Brahim Diaz: lo spagnolo può restare un altro anno

Calciomercato Milan: i rossoneri potrebbero trattenere Brahim Diaz per un altro anno

Non solo Soualiho Meité ma anche il futuro di Brahim Diaz sarebbe in bilico. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Lo spagnolo sta disputando una stagione di alti e bassi in rossonero, ricca di grandi giocate e gol ma anche di prestazioni opache. Il Real Madrid crede molto nelle potenzialità del ragazzo, ma prima vorrebbe la sua totale maturità. Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi potrebbe avere la possibilità di trattenerlo in prestito secco ancora per un’altra annata.