Milan Futuro, ufficiale la nomina di Oddo come nuovo allenatore: il comunicato

Il comunicato ufficiale del Milan Futuro sulla nomina di Massimo Oddo come nuovo allenatore della seconda squadra rossonera

Il Milan Futuro ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Massimo Oddo come nuovo allenatore in Serie C.

COMUNICATO MILAN FUTURO – «AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo.Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro».