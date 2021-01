Milan, Galli esalta Donnarumma: «È al di sopra di Neuer»

Giovanni Galli ha esaltato le qualità di Gianluigi Donnarumma

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando il tema Gianluigi Donnarumma.

«Se 5 o 6 anni fa Neuer era il portiere più forte al mondo, credo che ora Gigio gli sia di fianco, se non sopra. È straordinario, soprattutto in rapporto all’età: proprio per questo, a 21 anni, cerchi in ogni allenamento un pretesto per migliorarsi sempre di più. Mai fermarsi».