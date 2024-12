Milan, Galli: «Non ci si può permettere questo»

Intervistato da Pellegatti, Galli ha commentato la situazione attuale del Milan, tra partite passate e impegni futuri

Filippo Galli ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per analizzare e commentare il periodo del Milan, reduce dalla vittoria di Verona ma già proiettato verso il match con la Roma.

STATO D’ANIMO – ««Essere buoni e disporsi con animo positivo non è facile in questo momento, però dobbiamo farlo perché non porsi in questo modo porterebbe solo a peggiorare la situazione. Stiamo andando verso la partita contro la Roma e saranno importanti i tre punti: siamo troppo lontani, non possiamo più permetterci altri passi falsi. La squadra ha avuto dei passi falsi con troppa frequenza. È vero, abbiamo vinto col Verona con tante difficoltà, ma la partita in casa col Genoa grida un po’ vendetta anche per la prestazione. È un po’ peccato».