Lazio-Milan è anche una partita tra allenatori emergenti: Gattuso insegue Inzaghi, che ha una miglior media punti

La partita dell’Olimpico tra Lazio e Milan è anche una sfida tra allenatori emergenti. Ma non stupiscano i 42 anni di Inzaghi e i 40 di Gattuso: i due, infatti, in Serie A hanno rispettivamente la terza e la quarta media punti, dietro solo a due mostri sacri e con rose più attrezzate come Ancelotti e Allegri. Entrambi hanno seguito il corso a Coverciano per diventare allenatori nella stagione 2013-2014: la media di Gattuso è 1.81 e si scontrerà con quella di Inzaghino, 1.85, ma a differenza di quest’ultimo il tecnico rossonero ha già dovuto affrontare alcuni momenti di difficoltà nella sua avventura milanista, come testimoniano le voci di un suo possibile esonero nei mesi scorsi.

Nonostante ciò Ringhio ha tenuto duro, ha rimesso la squadra in carreggiata ed è in piena lotta per la Champions, visto che si trova al quinto posto, a un solo punto di distanza dalla Lazio. Vincere all’Olimpico, nonostante gli infortuni e la squalifica sarebbe un bel segnale per i rossoneri, che possono sfruttare la cronica difficoltà della Lazio nei scontri con le big.