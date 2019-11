Milan, Gazidis: «Contro la Juventus faremo una grande partita»

Ivan Gazidis, intervenuto nel corso della presentazione del libro “Sempre Milan”, si è detto fiducioso in vista della sfida con la Juventus

Gazidis, in occasione della presentazione di “Sempre Milan”, libro sulla storia del club scritto da Pellegatti e Zappelloni, ha speso parole anche sulla prossima partita in Serie A contro la Juventus. Ecco le parole riportate da Sportmediaset.

«Siamo qui per onorare la storia di questa grande società. Il Milan è stato importantissimo nella storia del calcio mondiale e voglio assicurarvi che lavoriamo duramente ogni giorno per farlo tornare in alto. Juventus? Sono convinto che potremo fare una grande partita. Credo che questi match aiutino a tornare sulla strada per tornare ad essere un grande club».