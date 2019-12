Milan, Gazidis: «Vogliamo continuare a scrivere la storia di questo club» – VIDEO

Ivan Gazidis ha parlato a margine dell’intitolazione della rotatoria di Casa Milan a Herbert Kilpin. Le parole del dirigente rossonero

(-Dal nostro inviato, Mario Labate) Ivan Gazidis ha parlato a margine dell’inaugurazione della rotatoria di Casa Milan al fondatore del club rossonero Herbert Kilpin. Le parole dell’ad del Diavolo.

«Questo progetto che sveliamo oggi, ovvero l’intitolazione della rotonda al fondatore del Milan, è un progetto bellissimo che è stato supportato da molte persone. Sappiamo cosa rappresenta l’eredità di questo club per la città di Milano, sia a livello sportivo sia culturale, e vogliamo continuare a costruire la dinastia rossonera ancora per altri 100 anni. Lavoriamo duro per farlo»