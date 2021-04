Allo stadio San Siro, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Genoa si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Milan Genoa 0-0 MOVIOLA

1′ Partiti – Milan in possesso del primo pallone del match.

5′ Tiro di Theo Hernandez – Conclusione che si spegne larga sul fondo.

8′ Occasione per il Genoa – Scamacca libera Badelj ma è bravo Kalulu a recuperare e controllare la sfera.

11′ Tomori pesca Saelemaekers alle spalle della difesa genoana – Il belga non controlla la sfera e ne perde il possesso.

13′ Gol del Milan – Rebic sblocca il risultato con un gran sinistro al volo ad incrociare da fuori area.

20′ Tiro di Leao – Calhanoglu serve Leao, il portoghese spreca calciando su Perin da ottima posizione.

24′ Occasione per il Milan – Azione personale del portoghese che però dopo aver puntato l’avversario non trova lo spazio e la coordinazione per concludere in porta.

29′ Occasione per il Genoa – Destro sfugge sulla destra e conclude verso Donnarumma che respinge di pugni.

31′ Tiro di Badelj – Conclusione di destro da fuori area del centrocampista, palla che si perde alta sulla traversa.

35′ Occasione per il Milan – Rebic sfugge sulla sinistra, il suo cross è intercettato da un difensore e finisce in corner.

37′ Gol del Genoa – Sugli sviluppi di un corner è Destro ad anticipare Kjaer e battere di testa Donnarumma.

Milan Genoa 1-1: risultato e tabellino

RETE: 13′ Rebic, 37′ Destro

MILAN- (4-2-3-1): Donnarumma, Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. All.: Pioli.

GENOA- Perin, Goldaniga, Masiello, Zajc, Ghiglione, Strootman, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Scamacca. A disposizione: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Rovella, Czyborra. All..: Ballardini

AMMONITO: Goldaniga

ARBITRO: Calvarese