Milan, è il giorno di Florenzi: la giornata del nuovo acquisto rossonero

Ieri sera è arrivato finalmente l’ok definitivo dal fondo Elliott per l’operazione Alessandro Florenzi. Si è conclusa dunque la lunghissima telenovela sulla base del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Fondamentale la volontà del giocatore che pur di vestire rossonero ha rinunciato ad una mensilità circa 400 mila euro.

Florenzi è stata una scelta precisa della società di Via Aldo Rossi per aumentare il tasso di esperienza e qualità in rosa. Domani l’ex giallorosso dovrebbe essere a Milanello per svolgere la seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni, in modo tale da essere eventualmente convocato per il match di lunedì 23 contro la Sampdoria, valido per la prima giornata di Serie A.

