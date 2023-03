Milan, Giroud, Diaz e Origi presenti nel gruppo per la rifinitura

Giroud, Brahim Diaz e Origi hanno preso parte alla sessione di rifinitura del Milan prima della partenza per Londra

Come appreso da Sky Sport 24, oggi si è tenuta la rifinitura in vista della sfida di Champions League del Milan contro il Tottenham, prima della partenza per Londra.

Presenti in gruppo: Oliver Giroud, che ha avuto negli scorsi giorni la febbre, Brahim Diaz, colpito da una distorsione al ginocchio e Divock Origi.

