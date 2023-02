Milan, Giroud: «Voglio fare ancora di più. Futuro? Stiamo parlando»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, si è raccontato nel programma 1 vs 1 di DAZN della stagione, del momento e del futuro

Olivier Giroud, attaccante del Milan, si è raccontato nel programma 1 vs 1 di DAZN della stagione, del momento e del futuro. Le sue parole:

MILAN – «Da bambino sono stato sempre innamorato del Milan in Italia. Sono molto felice e orgoglioso di quello che ho fatto fino a oggi ma voglio ancora di più»

GESTO PRIMA DEL FISCHIO D’INIZIO – «Lo faccio non solo per le partite importanti ma in tutte le partite. Prego e lo faccio da 10/15 anni e lo faccio ancora oggi. Una cosa che ho bisogno di fare prima della partita».

MOMENTO – «Dopo un gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci e lo abbiamo fatto con Torino, Tottenham e Monza. Non siamo stati perfetti ma per la fiducia sono state tre partite importanti e l’Atalanta sarà anche importantissima: anche loro sono in corsa per la Champions».

FUTURO – «Dobbiamo stare uniti. L’obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto»

