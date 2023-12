Milan, Guirassy obiettivo di Furlani per l’attacco

Milan, occhi sul calciomercato per Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda: c’è una clausola da 17 milioni per liberarlo

Sky Sport 24 ha fatto il punto della situazione relativo al calciomercato del Milan, con il grande obiettivo di Furlani per rinforzare l’attacco a gennaio che resta Serhou Guirassydello Stoccarda.

La volontà dei rossoneri è quella di fare uno sforzo economico per averlo già a gennaio. Sul giocatore pende una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, poi bisognerebbe trovare l’accordo per l’ingaggio. Al momento, però, Guirassy non sarebbe convinto di dire addio al club tedesco a stagione in corso.

