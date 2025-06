Milan, avanti tutta per Gyokeres. Le ultime novità intorno all'attaccante che potrebbe diventare rossonero - Calcio News 24

Milan, sogno Gyokeres: attaccante da 70 milioni nel mirino. La situazione attuale dei rossoneri

Il Milan guarda in alto per rinforzare l’attacco e il nome che sta infiammando il calciomercato rossonero è quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese, classe 1998, è reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona, dove ha messo a segno quasi 50 gol tra campionato e coppe, attirando l’attenzione dei principali club europei.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan ha mostrato un interesse concreto per Gyokeres, consapevole che un colpo del genere rappresenterebbe un salto di qualità notevole per il reparto offensivo. Il giocatore, nel pieno della maturità calcistica, si inserirebbe perfettamente nel progetto ambizioso del club di Via Aldo Rossi, che vuole tornare protagonista in Italia e in Europa.

Ma la trattativa per Gyokeres è tutt’altro che semplice. Lo Sporting valuta il suo bomber circa 70 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ancora a causa della concorrenza, soprattutto dalla Premier League. In particolare, l’Arsenal resta vigile, e secondo alcune fonti avrebbe già avviato i primi contatti col giocatore. La possibilità di approdare in Inghilterra, con stipendi nettamente più alti rispetto a quelli italiani, rende la sfida del Milan ancor più complessa.

Tuttavia, grazie a un’ottima sessione di cessioni, il calciomercato Milan può contare su risorse importanti: tra le uscite di Reijnders al Manchester City, Theo Hernandez all’Al Hilal e i probabili trasferimenti di Thiaw e Morata al Como, i rossoneri hanno incassato oltre 140 milioni di euro. Una parte sarà destinata al bilancio, ma una quota significativa potrà essere reinvestita.

Per portare Gyokeres a Milano, servirà anche un progetto chiaro: centralità nel gioco, Champions League e ambizione. Igli Tare, incaricato di gestire l’operazione, punta proprio su questi aspetti per convincere il giocatore. Il marchio Milan, con la sua storia e il suo fascino internazionale, può ancora fare la differenza.

Il colpo è difficile, ma il Milan non vuole tirarsi indietro.