Milan, Hauge: «Obiettivo chiaro, pensiamo alla Champions»

Al termine del match con la Sampdoria, Jens Petter Hauge ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV

Jens Petter Hauge ai microfoni di MilanTV commenta il match con la Sampdoria: «Sono felice per il gol, un gran gol. Non abbiamo vinto e quindi è difficile essere pienamente soddisfatti, ma un punto e meglio di zero. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare».

«Champions ancora possibile? Certo, abbiamo ancora 9 partite e 27 punti per cui lottare. Dobbiamo lavorare duro e pensare una partita alla volta, l’obiettivo è chiaro».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24