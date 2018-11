Higuain è in attesa di scoprire quanto sarà lunga la squalifica: i rossoneri sperano in un solo turno, visto che il giocatore non ha insultato Mazzoleni

Le immagini di un Higuain furioso con Mazzoleni hanno fatto il giro del mondo: a tanti ha ricordato lo sfogo avuto durante Udinese-Napoli di qualche anno fa. Quella volta, però, il Pipita mise anche le mani addosso all’arbitro, aggravando la sua situazione. In questo caso, invece, il giudice sportivo potrebbe limitarsi a una giornata di squalifica, visto che dal labiale del giocatore non sembrano emergere particolari insulti rivolti a Mazzoleni: oggi ci sarà il verdetto.

Higuain, raccontano gli amici più stretti, è tranquillo dopo aver chiesto scusa a compagni e tifosi per quanto accaduto domenica sera. La sua sensazione, però, è di non essere tutelato abbastanza dai direttori di gara: il suo nervosismo era evidente anche in occasione del rigore fischiato contro la Juve, grazie al Var. Higuain, infatti, non si capacitava di come l’arbitro non avesse visto nulla in diretta.