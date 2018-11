Sarebbe solo un’indiscrezione, ma in casa Milan potrebbe essere già giunto al capolinea il rapporto con Higuain

Un inizio di stagione tra alti e bassi, fino alla serataccia di San Siro contro la Juventus, dove Gonzalo Higuain è stato espulso dopo aver sbagliato un rigore.

Secondo Radio Kiss Kiss, l’avventura in rossonero del Pipita potrebbe presto finire. Tante le ragioni, sia societarie che a livello di ambientamento da parte del bomber rossonero, apparso evidentemente nervoso in questo inizio di campionato. Sullo sfondo, il Chelsea di Sarri attende speranzoso un’apertura per tentare un nuovo affondo sull’attaccante.

Il Milan attualmente non può privarsi dei gol di Higuain, ma deve far fronte all’imminente multa milionaria imposta dall’UEFA per le ripetute violazioni che quasi gli sono costate l’iscrizione all’attuale Europa League. Una cessione, in questo senso, sarebbe vantaggiosa. Inoltre, le possibilità sempre più concrete di rivedere a Milano Zlatan Ibrahimovic da gennaio potrebbero spingere il Pipita a cercarsi un’altra destinazione. Sono solo indiscrezioni, ma potrebbero nascondere un fondo di verità.