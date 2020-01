Milan, Ibrahimovic: «L’urlo di San Siro è stato bellissimo»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro la Sampdoria

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il deludente pareggio di San Siro contro la Sampdoria.

URLO DI SAN SIRO – «Urlo di San Siro è stato bello, ho sentito tanta adrenalina e tanta emozione. Il rapporto che ho con questi tifosi è sempre bello, mi hanno portato indietro di 10 anni. Nell’ultimo passaggio manca molta fiducia e siamo ancora poco concreti. Dobbiamo capire cosa occorra fare per fare uscire il massimo dalla squadra, sono qui da 3 giorni».

RAFAEL LEAO – «Ho detto a lui come muoversi e cosa fare perché questi sono dettagli che arrivano solo con l’esperienza. Io non mi emoziono mai? No, in campo sono concentrato ma sono molto emozionato»