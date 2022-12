Ibrahimovic: «Sei più completo se porti un compagno al tuo livello»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato nella terza puntata del format “On the pitch” su Milan Tv

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato nella terza puntata del format “On the pitch” su Milan Tv. Le sue dichiarazioni:

CONTRIBUTO: «Io sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l’ego di voler fare tutto io. Sono qua al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e capire cosa facciamo: è un sacrificio, un lavoro e un impegno per vincere, non lo facciamo per perdere tempo. Quando fai assist è come aver fatto un gol. Faccio tutto per aiutare. Anche da più vecchio va bene».

RICHIESTE AI GIOVANI: «Ai giovani chiedo sempre se davanti al portiere con un compagno segna o fa assist. Se mi dice sì, gli rispondo che ‘con me è difficile che giochi’, perché l’assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta. Ci sono poi dei giocatori che puntano solo al gol, ma per me così non godi uguale, non sei completo, sei più completo se porti un compagno al tuo livello».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24