Milan, Ibrahimovic: «Lavoro e sacrificio, così si vince lo scudetto»

L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha mostra la via per riuscire a vincere lo scudetto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in una intervista a Telefoot ha mostrato la via per riuscire a vincere lo scudetto.

LAVORO E SACRIFICIO – «Bisogna crederci. Perché sia possibile bisogna lavorare, fare sacrifici e crederci. Queste sono le parole chiave. Puoi essere chi vuoi, ma non vuol dire che così raggiungerai i tuoi obiettivi».

