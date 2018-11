Milan, Ibrahimovic: passi avanti per il suo ritorno in rossonero

Il Milan va deciso su Ibrahimovic dopo l’ok di Elliott: Leonardo, però, non vuole mettere pressione sul campione svedese

Si fanno sempre più pressanti le voci di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, infatti, anche Elliott ha dato l’assenso finale per chiudere l’operazione, ma solo se i costi non diventeranno eccessivi. L’ingaggio in questo senso è in linea con i paletti del Fair Play Finanziario: si tratta sulla base di 4 milioni di euro. Leonardo, tuttavia, non vuole mettere pressione sul campione svedese e vuole lasciarlo libero di scegliere. Ibrahimovic è legatissimo al Milan, ma potrebbe anche voler chiudere in modo diverso la propria carriera: i rossoneri, comunque, attendono fiduciosi.